WRC: les stars vont se tester sur nos routes

Grâce à la réglementation qui limite les essais en championnat du monde et au… coronavirus, quelques-uns des meilleurs pilotes de rallye de la planète mettront leur voiture au point sur des spéciales belges le prochain week-end.

Amusant, incroyable, surréaliste… Les mots ne manquent pas pour qualifier l’engagement de quatre des rallymen les plus rapides au monde dans deux épreuves distinctes de notre pays à plat. Ainsi, Ott Tänak et Craig Breen (Hyundai i20 WRC) figurent sur la liste des engagés du South Belgian Rally, cette manche du championnat de Belgique qui se déroulera à Vresse-sur-Semois ce samedi. Le lendemain, Sébastien Ogier et Elfyn Evans auront le plaisir de faire virevolter leur Toyota Yaris sur les secteurs chronométrés du Hemicuda Rally, une compétition du championnat flamand (VAS) dont le centre est situé à Koekelare.

La participation de stars du WRC à des épreuves nationales, voire paroissiales, ne date pas d’hier ni de cette fabuleuse ‘invention’ qu’est le Covid 19. Depuis quelques années, Toyota et Hyundai utilisent cette possibilité pour contourner le nombre limité de journées d’essais que la FIA autorise.