Le pays de Galles reconfine, couvre-feu en Slovénie: les pays européens réagissent face à la deuxième vague

Le pays de Galles a décrété lundi un confinement de deux semaines pour tenter de briser la deuxième vague du nouveau coronavirus, prenant les mesures les plus strictes dans un Royaume-Uni qui aborde la question en ordre dispersé. Confiné d’un bloc le 23 mars lors de la première vague, le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie (plus de 43.000 morts) réagit à la résurgence de manière localisée pour la deuxième, parfois au gré de tensions entre Londres et collectivités et gouvernements locaux.

A partir de vendredi, les plus de trois millions d’habitants de la province britannique devront «rester à la maison», a annoncé lundi le Premier ministre gallois Mark Drakeford. La durée de ce «coupe-feu» est la plus courte qui puisse être introduite pour être efficace, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse, soulignant que les unités de soins intensives sont actuellement «déjà pleines».