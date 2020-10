Cinq procès pour un nez jamais retrouvé

Pas moins de cinq procès, et une issue en eau de boudin : tel est le résultat d’un fait-divers particulier remontant à juin 2014.

La scène s’était déroulée en soirée alors que Cédric et Laetitia, la trentaine, étaient en couple depuis quelques mois. Ils avaient mangé à l’extérieur, et rentrant un peu éméchés chez Laetitia, à Herstal, ils s’étaient disputés. Dans un mouvement de colère qu’il n’a pas pu expliquer, Cédric avait soudainement mordu le nez de Laetitia, avec une telle vigueur qu’il lui avait arraché le nez, laissant l’os propre du nez à nu. L’appendice nasal n’a jamais été retrouvé - le dossier a évoqué la possibilité que le chien de la victime l’ait mangé – et la malheureuse a dû avoir recours à la chirurgie esthétique pour tenter de retrouver son visage d’antan.