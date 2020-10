Chef de service adjoint Sports et chef de la cellule foot

En fin de matinée, une vidéoconférence s’est tenue entre les représentants de la coupole fédérale (dont le président Mehdi Bayat et le CEO Peter Bossaert), les émissaires des deux ailes linguistiques (dont David Delferière pour l’ACFF et Marc Van Craen pour Voetbal Vlaanderen), la Pro League (le CEO Pierre François), la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles (Valérie Glatigny) et son homologue flamand (Ben Weyts).