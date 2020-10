Entretien

Il est le meilleur maquilleur make-up artist, précisément – de sa génération. Si, si. Et on ne dit pas ça parce que c’est un compatriote, mais parce que les plus grandes griffes ne s’y sont pas trompées : après cinq ans chez Chanel aux côtés de Karl Lagerfeld, Peter Philips est allé rejoindre la maison Dior en 2014 où il est désormais directeur de la Création et de l’Image du Maquillage.