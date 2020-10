Le projet du parc éolien à Tinlot prend vie

Le projet du parc éolien de Tinlot a été présenté lundi par Engie Electrabel et EDF Luminus. Le parc comportera cinq éoliennes et pour l'occasion, une opération de levage d'éléments hors sol d'une deuxième éolienne était programmée lors de la visite du chantier.

Initié il y a une dizaine d'années, le projet rassemblant Engie et Luminus prend désormais vie. "Il y a eu un recours de la part des citoyens il y a quelques années et le projet a pu finalement être lancé le 12 septembre 2018. Après des études concernant notamment le choix des éoliennes, les fondations ont été achevées le 31 août de cette année et le début du levage des éléments a débuté le 28 septembre", explique Loïc Biot, chef de projet d'Engie.

En pratique, deux éoliennes sont pour Engie tandis que les trois dernières sont pour Luminus.

Les éoliennes de ce nouveau parc produiront 33.250 mégawatts-heures, l'équivalent de la consommation de près de 11.500 familles, et permettront d'éviter annuellement l'émission de CO2 équivalent aux émissions annuelles de 6.500 voitures diesel (13.300 tonnes de CO2 par an). La hauteur des nacelles est de 94 mètres et 150 mètres avec la pale levée. Le coût de chacune des éoliennes est estimé à quatre millions d'euros.