Retour à la quarantaine pour la culture, la « quarangaine » ? C’est dans l’air, même si rien ne semble inévitable. Il y a eu dimanche cette petite phrase de Paul Magnette (PS) sur RTL-TVI : « Je m’attends sous peu à des décisions encore plus fermes dans d’autres secteurs (que l’horeca) » qui pourraient toucher « la culture, le sport, d’autres activités qui ne sont pas “essentielles”, même si l’on sait que tout cela est en réalité essentiel. » Il y eut ensuite sur la même chaîne le mot du Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD) : « Il est clair que dans les événements sportifs et culturels à l’intérieur, on va prendre des mesures pour les aligner avec la situation épidémiologique et les mesures qu’on a prises dans les cafés et les restaurants. »