Marc Delire avant la reprise de la Ligue des champions: «Le PSG a une énorme revanche à prendre contre Manchester United»

Le PSG a-t-il digéré sa défaite en finale contre le Bayern, il y a un peu moins de deux mois ?

Tout dépend de comment on voit cela : était-ce un échec ou une évolution ? Je penche plutôt pour la seconde option. Aux Parisiens de prouver qu’ils ont retenu quelque chose de leur parcours. Même si Thomas Tuchel sera privé de nombreux joueurs ce mardi (Verratti, Marquinhos, Icardi notamment), je pense que le PSG reste supérieur à Manchester United. En plus, les Français ont une énorme revanche à prendre par rapport à l’élimination en huitièmes de finale il y a un an et demi. Pour moi, elle était plus honteuse que celle lors de la fameuse remontada. Au moins, le Barça était supérieur. Contre ManU, ils ont complètement raté leur match et commis de grossières erreurs.