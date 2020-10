Pourquoi ça coince au Sporting de Charleroi?

Après neuf journées de phase classique, le Sporting de Charleroi est co-leader du championnat avec le FC Bruges et donc plus que dans les temps pour atteindre son objectif de Top 4. Toutefois, après un début en fanfare et un bilan aussi parfait qu’historique de 18/18, les Zèbres viennent de « laisser filer » huit unités tout en voyant leurs rêves d’Europe s’envoler. Pas de quoi tout remettre en question évidemment puisque si certains fans se sont mis à rêver de grandeurs après six journées, parler de titre a toujours fait (sou)rire au Mambourg où tout un chacun rappelait – fort justement – que c’était prématuré voire fou de déjà y penser. De plus, en s’inclinant contre le Standard et à Genk, Charleroi a perdu des points contre des solides équipes. Finalement, seul le partage concédé à Mouscron doit laisser un goût réellement amer. Toutefois, une chose est certaine, la dynamique a bel et bien changé en bord de Sambre depuis le dernier succès contre le Partizan Belgrade le 24 septembre dernier.