Etablissements scientifiques fédéraux: quand va-t-on bétonner le management?

La direction et l’encadrement des établissements scientifiques fédéraux (ESF) vivotent dans un régime de « transition » depuis douze ans. Or le gouvernement De Croo n’a pas inscrit ce point dans sa déclaration.

Quand l’art, la science et l’excellence convergent : la restauration par l’Irpa de l’« Agneau Mystique ». - Olivier Polet.

Pour les dix établissements scientifiques fédéraux (ESF), la « note des formateurs Magnette-De Croo » sur laquelle a été construit le gouvernement De Croo était un petit miracle. Ils s’étaient enfin fait entendre, cinq des six points que défendaient en commun les directions d’ESF y sont textuellement repris, à savoir l’établissement d’un plan stratégique pour la politique scientifique qui respecte l’indépendance des ESF ; l’adaptation des règles comptables pour permettre une utilisation plus efficace des ressources propres ; une analyse des synergies entre les entités ; l’actualisation du statut du personnel scientifique ; enfin le réexamen de la procédure actuelle de sélections de recrues – qui, aujourd’hui, via Selor, est problématique.