Le télétravail devient la «règle»: qu’est-ce que ça change?

Depuis ce lundi, le télétravail est désormais la règle dans les entreprises, et ce pour quatre semaines. L’arrêté ministériel donne toutefois plus de flexibilité aux patrons qu’en mars dernier. De quelle façon ? On fait le point.

Le sort des travailleurs était un des points attendus du comité de concertation vendredi soir. Celui-ci a finalement décidé d’imposer le télétravail comme étant la « règle » dans le monde du travail, pour les fonctions qui s’y prêtent. Pour les autres, les règles sanitaires doivent être appliquées. Non pas que les entreprises ne sont pas des lieux « sûrs », a précisé le gouvernent, mais le but est notamment d’éviter les bousculades dans les transports en commun. Comment interpréter les mesures annoncées ? Certains détails restent flous. Mais on notera d’abord que le terme « obligatoire » a été évité par les autorités. Ainsi, même si la pratique du télétravail est donc clairement la ligne directrice, une plus grande flexibilité est accordée aux entreprises par rapport à ce qui avait été décidé lors de la première vague (certaines sociétés avaient dû fermer leurs portes). Quelle différence avec ce qui était en place la semaine dernière ? Voici quelques réponses.