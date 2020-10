Éric Sadin: «Le numérique nous renvoie à notre solitude et à nos croyances»

L’écrivain et philosophe Éric Sadin analyse comment, sous l’emprise des « écrans », des individus esseulés et « dépossédés d’eux-mêmes » se muent en tyrans autocentrés et vindicatifs.

L’addiction généralisée au « numérique » a-t-elle transformé les individus en autocrates nombrilistes et vindicatifs ? C’est la question qui traverse L’ère de l’individu tyran, le dernier essai d’Éric Sadin, publié chez Grasset.

Au début d’internet et des réseaux sociaux, certains se sont réjouis de l’ouverture potentielle aux autres et au monde que représentaient ces nouveaux outils numériques. Or, aujourd’hui, force est de constater que l’individu ultra-connecté est souvent replié sur sa subjectivité, ses intérêts et ses certitudes. Que s’est-il passé ?