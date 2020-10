Coronavirus: seuls les patients symptomatiques pourront se faire tester

Test, test, test. » Le mantra du directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, le 16 mars dernier, reste d’actualité… pour peu que les centres de dépistage et les labos puissent suivre. Pour éviter les longues files d’attente et les encore plus longs délais de délivrance des résultats, seuls les patients symptomatiques pourront désormais se faire tester en Belgique, ont décidé les différents ministres de la Santé ce lundi.

La stratégie de testing massif reste l’un des piliers de la lutte contre l’épidémie, tout comme le tracing. Une urgence d’autant plus nécessaire que les hôpitaux sont à la limite de la saturation et que le taux de positivité frôle désormais les 15 % au niveau national. « La situation est pire que le 18 mars, au début du lockdown », a encore répété le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke lundi.