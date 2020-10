PSG – Manchester United: des retrouvailles électriques sans Cavani

Le PSG peut-il gagner la Ligue des champions ? En exorcisant des années d’échecs et de « remontadas » subies, l’épopée estivale à Lisbonne devait avoir apporté une réponse claire à cette question qui revient en boucle depuis l’arrivée de l’actuel propriétaire qatarien en 2011.

« On va travailler la saison prochaine pour gagner la Ligue des champions parce que c’est notre objectif », a assuré le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, après la défaite en finale face au Bayern (1-0). « On y croit plus qu’avant. »

Cette fois, c’est la bonne… sauf que la rentrée ratée, entre cas de Covid-19, défaites, blessures, suspensions et tensions en interne, a convoqué de nouveau les doutes, à l’aube de la 13e campagne du club en Ligue des Champions.