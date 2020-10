Anderlecht: le gaspillage mauve en quatre questions

1 Problème tactique ou psychologique ?

Avec des « si », on ferait gagner la Ligue des champions à Anderlecht. Il n’empêche que si les Mauves n’avaient pas foiré leurs dernières minutes contre Mouscron, Eupen et OHL, ils seraient aujourd’hui en… tête du championnat. On oublie volontairement le partage à Malines, qui était finalement flatté. « Il est évident que ça se passe dans les têtes mais cela dépasse le souci de la gestion des fins de matches, estime Jef Brouwers, psychologue du sport et par ailleurs coach mental du sport belge. Il ne s’agit pas d’un problème de compétences. Ni au niveau du coach, ni au niveau des joueurs. À 2-0, Anderlecht, avait tout en main dimanche mais le moindre contretemps suffit à ce que l’équipe s’écroule. À 2-1, Anderlecht n’existait plus et Marc Brys a eu l’intelligence de jouer plus haut pour enfoncer le clou. »