Polémique lors du match entre le Standard et Bruges: pour le département arbitrage, la décision de Nicolas Laforge était la bonne

Le département arbitrage de l’Union belge a communiqué lundi, soutenant l’arbitre louviérois sur la faute de main sanctionnée de Mats Rits. « Il touche le ballon d’abord avec son corps et du bras ensuite », explique-t-il. « Les deux bras de Rits ne se situent pas le long du corps et agrandissent la surface de celui-ci de façon non naturelle. L’arbitre accorde immédiatement le penalty. C’est ensuite que l’arbitre est en communication avec l’assistant-arbitre et qu’il demande à visionner les images du VAR. Après avoir regardé les images, l’arbitre décide de confirmer sa décision prise antérieurement, à savoir d’accorder un penalty. Le Professional Refereeing Department ne s’attend pas à une intervention du VAR, vu que la décision prise par l’arbitre ne peut pas être considérée comme étant une faute grave. Le VAR aurait dû informer l’arbitre que sa décision n’était « pas clairement fautive » et qu’il n’aurait donc pas dû regarder les images.