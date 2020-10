4 novembre 2008 : Barack Obama, le président de tous les espoirs

Ce 5 novembre 2008, il y a huit ans jour pour jour, le monde se réveille avec cette nouvelle : Barack Obama devient le 44e président des Etats-Unis. Pour la première fois dans l’histoire, un Afro-Américain accède à la fonction suprême de la première puissance mondiale. Mais plus que ce symbole, celui qui n’était qu’un jeune sénateur de l’Illinois, quadragénaire et quasi inconnu au début de la campagne, est rapidement devenu l’icône de tous ceux, à travers le monde, qui n’en pouvaient plus des années Bush, marquées par la brutalité d’une administration de « faucons » manipulatrice et arrogante. Obama incarne l’espoir au-delà des frontières des Etats-Unis. Son slogan, « Yes, we can » s’affiche partout, jusqu’aux pare-brise des voitures européennes. On parle alors d’« Obamania ».