«Le président des occasions gâchées»

Pierre Melandri est historien et professeur émérite à l’Institut d’études politiques de Paris. Spécialiste des relations internationales et de l’histoire des États-Unis, il vient de publier Le siècle américain, aux éditions Perrin.

Quelle place George W. Bush a-t-il laissée dans l’histoire ?

S’il est aujourd’hui beaucoup plus populaire qu’à son départ de la Maison-Blanche, George Bush reste classé, par les historiens, parmi les plus médiocres des présidents américains. Il a, il est vrai, gâché l’occasion extraordinaire que les attentats du 11 septembre 2001 lui ont offerte de réaffirmer le leadership des États-Unis à l’étranger (que son rejet du protocole de Kyoto avait fragilisé) et de refaire, autour de lui, l’union d’un pays (que l’élection de 2000 avait laissé déchiré).