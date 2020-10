Pas de visite d’Anvers pour les joueurs

Cela fait désormais partie du quotidien des joueurs depuis la reprise de la saison, en période Covid-19 : ce qui pouvait parfois ressembler à la vie de château ne l’est plus vraiment. On n’ira pas jusqu’à dire, comme une diva française du circuit WTA, que la bulle sanitaire organisée pour la sécurité des joueurs est une prison dorée, mais c’est évident, comme pour tout le monde, le protocole mis en place réduit les libertés. Avant, pendant un tournoi, les joueurs ne s’offraient pas une excursion tous les jours, mais il y a une grande différence entre pouvoir sortir de son hôtel (pour une visite, un restaurant ou une course) et être obligé d’y rester !

C’est à l’hôtel « Park Inn by Radisson », avec vue sur la magnifique gare d’Anvers, que l’European Open a déposé ses clefs.