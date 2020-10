Depuis minuit, on ne peut plus se trouver sur la voie publique, et ce jusque 5 heures du matin. Qu’est-ce que cela implique concrètement ?

Dès minuit, et pour un mois, le Comité de concertation a décidé d’imposer une « interdiction de se trouver sur la voie publique entre 24 h et 5 h , sauf pour les déplacements essentiels et non reportables, tels que les déplacements pour des raisons médicales urgentes, des déplacements professionnels et le trajet entre le domicile et le lieu de travail ».