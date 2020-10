Un labo mobile pour traquer le coronavirus

Pour s’assurer, autant que faire se peut, que la « bulle course » ne fuite pas, les organisateurs de la Vuelta se sont dotés d’un nouvel outil de détection virale, entièrement financé par deux laboratoires privés (Bioser et Biorama). Concrètement, il s’agit d’une remorque de 14 mètres, équipée de trois espaces latéraux, qui voyagera avec « La Vuelta 20 » pour effectuer des tests PCR à tous les membres de la bulle course (le cœur de la compétition qui inclut les cyclistes, le staff des équipes et un groupe réduit de personnes de l’organisation dont le travail les oblige à être en relation avec les équipes).