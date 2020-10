Soupçons de harcèlement et détournement de fonds au sein de la police de Bruxelles-Nord, le comité P enquête

Le Comité P a ouvert une enquête administrative sur l’intégrité de la direction de la police de Bruxelles-Nord, à la demande d’un membre du personnel pour harcèlement moral et détournement d’argent public.

La RTBF a dénoncé lundi un harcèlement moral au sein de la police de Bruxelles-Nord, basé sur l’usage de l’article 44 permettant de muter des policiers en interne, et un détournement d’argent public dans le cadre d’un voyage au Sénégal lié à un projet d’échanges pour l’immersion de jeunes belges et sénégalais dans des activités socio-communautaires. Le Comité P a ouvert une enquête administrative sur l’intégrité de la direction zonale, à la demande d’un membre du personnel, a indiqué la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere).