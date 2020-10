Les 20 ans de 2020, notre carburant pour l’avenir

L’impact du virus remettrait la santé et l’humain au centre de la politique, et la finance au second rang. Mais quel nouveau mode relationnel cette mise au frigo forcée des contacts peut-elle engendrer ? Comment allons-nous ensuite refaire société ?

Tes grands-parents, rarement tu visiteras. Tes parents, quasi plus tu n’embrasseras. Tes voisins, de très loin tu verras. Tes amis, à quatre tu limiteras. Tes professeurs, sur écran tu écouteras. Tes amours, masqué tu séduiras. La planète, plus tard tu parcourras/sauveras.

C’est cela le monde dans lequel on vit aujourd’hui quand on a 20 ans ? Un monde où l’on doit se protéger des autres ? Où l’enfer, c’est le souffle de l’autre qui nous contamine et qu’il faut à tout prix éviter ? Ce pourquoi nous sommes devenus, jeunes et vieux, otages d’une société qui pour cause de virus doit marcher à côté de son humanité, où l’on encourage non pas à nouer mais à couper les contacts avec les autres générations.