Coronavirus: Bruxelles déserte pour la première nuit de couvre-feu (photos)

Le couvre-feu d’un mois est instauré entre minuit et 5h, sauf pour les déplacements essentiels et non reportables.

Un couvre-feu est entré en application sur tout le territoire belge à 00h01 mardi dans un effort de lutte contre la propagation du coronavirus, la mesure s’ajoute à train de dispositions annoncées vendredi et entrées en application lundi. Le couvre-feu d’un mois est instauré entre minuit et 5h, sauf pour les déplacements essentiels et non reportables, tels que les déplacements pour des raisons médicales urgentes, des déplacements professionnels et le trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 222.253 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.413 en sont décédées, selon les chiffres communiqués lundi par l’Institut de santé publique Sciensano. Entre le 9 et le 15 encore octobre, le virus a fait plus de 30 morts (+14,3) en moyenne par jour.