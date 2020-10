Coronavirus: Yves Van Laethem n’exclut pas un nouveau lockdown «comme celui imposé en mars et en avril»

« Si la courbe des contaminations, et donc des hospitalisations, n’évolue pas favorablement, il faudra sans doute envisager des mesures encore plus restrictives », prévient le virologue.

Les chiffres ne sont pas bons et la situation inquiète les virologues. Si des décisions fortes ont été annoncées vendredi dernier à l’issue du Comité de concertation, Yves Van Laethem n’exclut pas de nouvelles mesures encore plus strictes. « Si la courbe des contaminations, et donc des hospitalisations, n’évolue pas favorablement, il faudra sans doute envisager des mesures encore plus restrictives, qui pourraient s’apparenter à un lockdown comme celui imposé en mars et avril », explique ainsi le porte-parole interfédéral à la DH.