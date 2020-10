Lous and the Yakuza Gore

Lous and the Yakuza

Si Lous, vocalement, adopte une sonorité métallique très en vogue, elle tranche heureusement du tout-venant urbain musicalement et dans ses textes trempés dans son vécu, au réalisme d’écriture très « stromaeïen ». La production rutilante d’El Guincho préserve l’essentiel : les sonorités acoustiques comme les paroles (autrement plus compréhensibles que du côté d’Aya pour ne citer qu’elle). Et mélodiquement aussi, Lous fait fort ici avec dix chansons qu’il est très aisé de mémoriser. Voici en tout cas un premier essai très réussi qui n’attend que la scène pour être confirmé.

Le 19 janvier 2021 au Botanique (Saint-Josse).