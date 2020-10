La maison-mère de Douwe Egberts augmente sa production de capsules de café en aluminium

JDE Peet's, qui produit du café et du thé et maison-mère de Douwe Egberts, va augmenter sa production de capsules de café en aluminium en raison d'une forte demande liée à la crise du coronavirus.

JDE Peet's a débloqué 110 millions d'euros pour relever sa capacité de 60% ces six prochains mois. De nouvelles lignes de production seront déployées dans l'usine française d'Andrézieux. Cette usine fabrique des capsules depuis 2016 et a produit récemment son 10 milliardième exemplaire. JDE Peet's produit plus de 400 sortes de café à Andrézieux.

JDE Peet's détiendrait environ 13% de part du marché du café dit "Single Serve". Ce marché d'une valeur actuelle de 17 milliards d'euros devrait passer à 23 milliards d'euros en 2024.

"Ce nouvel investissement stratégique garantit que JDE Peet's est bien positionné sur le marché alors que cette catégorie continue de croître", a déclaré le patron Fabien Simon.

La demande de café en capsules a fortement été poussée par la crise du coronavirus. Nestlé, concurrent et leader du marché, a pour sa part investit 170 millions de dollars en juillet pour augmenter sa production de capsules Nespresso dans son usine suisse de Romont.