Tour d’Italie: deux cas positifs au coronavirus lors des derniers tests effectués, dont un coureur d’UAE Team Emirates

Deux nouveaux cas positifs au coronavirus ont été décelés lors des tests effectués dimanche et lundi par RCS Sport, l’organisateur du Tour d’Italie, sur les coureurs et membre du staff du Giro.

Il s’agit d’un coureur d’UAE Team Emirates ainsi qu’un membre du personnel de l’équipe AG2R La Mondiale. Ce sont au total 492 tests qui ont été effectués. Les deux personnes contaminées ont été placées en isolement et les mesures adéquates s’agissant des cas contacts ont été prises.

Lors du premier jour de repos la semaine dernière, ce sont huit cas de Covid-19 qui ont été détectés. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) et Michael Matthews (Sunweb) avaient notamment été testés positifs. Les équipes Jumbo-Visma et Mitchelton-Scott avaient alors décidé de se retirer de la course.

Le Tour d’Italie se termine le 25 octobre par un contre-la-montre à Milan.