Coronavirus – «La vie devant toi, jour 86»: le choc

Ces derniers jours, il s’est passé un truc incroyable. Un truc affreusement incroyable.

Tout le monde s’est mis à se taper dessus, mais vraiment. A s’engueuler, à se provoquer, à s’insulter, à se menacer, à se traiter de « jeunes imbéciles » ou de « vieux et vieilles débiles », à hurler « Tu vas voir, je vais te casser la gueule et on verra bien si tu oublies encore de porter ton… »

Evidemment, tout part de là. Il faut porter un masque. Il. Faut. Porter. Un. Masque. You have to wear a mask. Je moet een masker dragen. Du musst eine Maske tragen. Uma máscara. Une maschera. Maske. Maska. Masko. Masuku. Miànjù. Vesmuhuṇu.

On est d’accord. Il faut que ça entre dans les têtes. C’est le seul moyen. L’unique remède avant le vaccin.