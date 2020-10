«Risque de nouveau lockdown», «situation catastrophique»: les experts tirent la sonnette d’alarme

Les virologues et médecins tirent la sonnette d’alarme : tous les indicateurs sont à la hausse, le testing ralentit, et les mesures de sécurité ne sont pas respectées par tout le monde.

Alors que les nouvelles infections, les nouvelles hospitalisations, les admissions en soins intensifs et les décès augmentent, Emmanuel André s’est exprimé sur son compte Twitter. « Si vous avez été en contact avec une personne infectée, il y a deux possibilités : soit vous restez en quarantaine stricte jusqu’à obtenir le résultat du test, soit vous restez en quarantaine stricte, explique-t-il. Toute autre option contribue à empirer la situation. »

Yves Van Laethem n’exclut pas de nouvelles mesures encore plus strictes. « Si la courbe des contaminations, et donc des hospitalisations, n’évolue pas favorablement, il faudra sans doute envisager des mesures encore plus restrictives, qui pourraient s’apparenter à un lockdown comme celui imposé en mars et avril », explique ainsi le porte-parole interfédéral à la DH.