Hugo Broos fait le point sur la situation d’Anderlecht: «Je crains que les Playoffs 1 doivent déjà être oubliés»

La situation du Sporting d’Anderlecht, qui galvaude de nombreux points, inquiète de plus en plus.

Anderlecht n’a engrangé que 14 points sur 27 mais, en termes de programme, il a déjà mangé son pain blanc puisqu’il n’a affronté jusqu’ici qu’une seule équipe du Top 5. Les prochains rendez-vous à Courtrai, contre l’Antwerp, à Gand, au Beerschot, contre le Standard, à Zulte-Waregem et contre Genk, sans oublier son rendez-vous de Coupe à Liège, s’annoncent très compliqués. « Compte tenu du contexte, voir Anderlecht à seulement quatre points du Top 4 tient du miracle », dit Jef Brouwers. « Mais je pense malgré tout que les Bruxellois ont les qualités pour arracher une place dans les playoffs. À condition d’une remise en question collective. Car le potentiel ne sert à rien si on n’en fait rien. Heureusement pour l’avenir du club, Wouter Vandenhaute me donne l’impression de se poser les bonnes questions. »