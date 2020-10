European Open: blessé à l’épaule, Kei Nishikori déclare forfait à Anvers

Kei Nishikori (ATP 36) doit déclarer forfait pour l’European Tour, le tournoi ATP 250 d’Anvers. Le Japonais souffre d’une blessure à l’épaule droite, a confirmé mardi l’organisation du tournoi.

Nishikori, 30 ans, devait affronter l’Espagnol Pablo Andujar (ATP 55) mardi au premier tour sur le court central. Il sera remplacé par l’Argentin Federico Coria (ATP 86) en tant que ’lucky loser’. Il devait également s’aligner en double avec son compatriote Yasutaka Uchiyama.

L’ancien numéro 4 mondial, finaliste de l’US Open en 2014, est resté plus d’un an sur la touche à cause de blessures à répétition suivies de l’interruption de la saison à cause du coronavirus. Le Japonais occupe actuellement la 36e place du classement mondial.