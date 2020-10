Calamity Une merveille

Nommé cette année aux European Film Awards, co-produit pour le compositing et une petite partie de l’animation par le Danemark, Calamity est une merveille de « dessin animé ». Cinq ans après Tout en haut du monde, c’est une autre jeune fille de caractère dont Rémi Chayé nous brosse le portrait. Un portrait doublement haut en couleur puisque l’histoire de notre Martha Jane pas encore Calamity, venant bousculer les conventions dans un monde d’hommes, nous est contée sur fond de western dans un style à la fois plus réaliste quant aux personnages, et proche de l’impressionnisme (ou des nabis) par l’utilisation de couleurs saturées et vibrantes.

La belle b.o. composée par Florencia Di Concilio (sortie chez 22D Music) participe à la narration dans ce film qu’on ne peut que vous recommander !