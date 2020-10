Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, s’exprime sur la blessure d’Eden Hazard: «La récupération prend plus de temps que prévu»

Décidément, l’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid tourne au vinaigre depuis son arrivée en grande pompe lors de l’été 2019. Plombé par les blessures, le Diable rouge n’a quasiment jamais pu être au sommet de sa forme avec les Merengues. Cette saison, le principal intéressé – victime d’une blessure musculaire à la jambe droite il y a quelques semaines – sera absent à l’occasion de la reprise de la Ligue des champions.

À la veille de la rencontre face au Shakhtar Donetsk, Zinédine Zidane, l’entraîneur du club madrilène, s’est exprimé concernant la situation de son joueur. « Sa récupération prend plus de temps que prévu », a expliqué le Français en conférence de presse. « J’ai une entière confiance en notre staff médical et en ceux qui travaillent dans ce domaine. J’espère le récupérer bientôt, et ce pour toute la saison. Il a d’ailleurs recommencé à s’entraîner sur le terrain. »