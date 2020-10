The good criminal Pas fort en coffre

Dans le genre « repenti », Tom Carter se pose un peu là : celui que la presse a surnommé l’In and Out Bandit, le roi de la cambriole et du dézingage de chambres fortes, a décidé de se ranger des voitures. C’est que l’homme est tombé très amoureux et entend mener une vie de couple avec celle qui l’a charmé un jour où il cherchait un endroit pour planquer son butin. Et ce butin, justement, il veut le restituer. Tom prend donc contact avec le FBI, histoire de proposer au Bureau un deal qui certes le pénaliserait mais pas trop quand même. Pari risqué ! Et mauvais plan quand on mise ainsi sur le mauvais cheval : les deux agents qui se chargent de son cas pas comme les autres s’avèrent être des ripoux pires que chez Zidi !