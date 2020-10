«Adieu les cons», avec Dupontel-Efira, et «Calamity»: les sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine (vidéos)

Les bandes annonces et nos critiques.

Adieu les cons (Albert Dupontel)

C’est du 100 % Dupontel, finement dialogué, brillamment mis en scène, dopé de poésie et d’humanité, exprimant les tragédies de la société contemporaine de manière volontairement burlesque. Un régal bien rythmé qui souffle le chaud et le froid, provoque le rire et les larmes, avec trois acteurs en excellence pour incarner des bras cassés très attachants. Une œuvre poignante d’un pessimiste joyeux qui a la politesse du désespoir. A voir. Pour se faire du bien.

Calamity (Rémi Chayé)

Une merveille. Un film qu’on ne peut que vous recommander !