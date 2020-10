«Calamity»: sur la piste de Martha Jane Cannary

Avec son second long-métrage, Rémi Chayé nous emmène aux Etats-Unis, à l’époque de la Conquête de l’Ouest, rencontrer celle qu’on appellera plus tard Calamity Jane.

S’il a baigné dans la pop culture pendant son adolescence et bouclé cette période de sa vie en découvrant Akira, Rémi Chayé est arrivé à l’animation un peu par accident avant d’entrer à l’Ecole de la Poudrière. D’abord illustrateur, le natif de Poitiers a aussi tenté l’aventure de la bande dessinée et œuvré un temps dans la pub. « Alors que j’étais à Angoulême, sur les conseils d’un copain, je suis allé montrer mes dessins, nous raconte-t-il. Et j’ai découvert ce monde du dessin animé. Ce qui m’a beaucoup plu, c’est le travail d’équipe. Partager la responsabilité de ces productions avec d’autres, où chacun ne fait que ce qu’il sait faire de mieux, et par conséquent, la somme de toutes ces qualités donne un meilleur résultat que chaque qualité individuelle. »