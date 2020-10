Mauvaise nouvelle pour les clubs: l’UEFA réduit le montant des prix des compétitions européennes à cause du Covid-19

L’UEFA va réduire le montant des prix attribués en Ligue des Champions et en Europa League les cinq prochaines saisons. Selon le journal The Times, l’UEFA, l’instance européenne du football, a été contrainte de prendre ces mesures en raison des conséquences financières du coronavirus.

L’UEFA aurait informé les clubs qu’elle avait perdu 514 millions de livres (plus de 563 millions d’euros) en raison de la réduction des revenus issus des droits télé et du sponsoring. La Ligue des Champions et l’Europa League ont été interrompues en mars à cause du Covid-19 et n’ont repris sur terrain neutre qu’en août avec un format réduit. Le public n’était pas autorisé. Un seul match au lieu de deux était disputé dans la phase à élimination directe.

Selon les prévisions de la saison dernière, 1,95 milliard d’euros ont été réservés aux 32 équipes de la phase de groupes de la Ligue des Champions.