Les jeunes, vus par les jeunes

Durant toute une année scolaire, plus de 150 jeunes âgé·es de 16 à 26 ans ont travaillé avec des artistes, expert·es, penseur·ses et politiques pour monter une expo autour de la société de demain. Ils ont collaboré étroitement avec des étudiants de partout en Europe autour de cinq thèmes précis : le genre, le changement climatique, l’identité, la démocratie et le dialogue intergénérationnel. Le résultat ? Un bouillonnement de créativité que Bozar présente jusqu’au 1er novembre à Bruxelles. Au fil de l’exposition Next Generation, Please!, on découvre leurs idées, leurs récits et leurs rêves pour l’avenir et leurs solutions durables aux problèmes actuels. Les réflexions artistiques de ces jeunes gens et artistes locaux se déploient au travers d’installations, de performances, de photographies et de films.