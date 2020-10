NLMK investit 30 millions d'euros pour moderniser son laminoir de Clabecq

NLMK Clabecq a annoncé mardi un investissement de 30 millions d'euros destiné à moderniser son laminoir. L'objectif déclaré est de produire des aciers répondant à des exigences de qualité de pointe, et qui seront encore plus respectueux de l'environnement. Cette modernisation fait partie de la deuxième phase d'un plan industriel annoncé en janvier 2019, et qui avait pour but d'améliorer l'efficacité du site sidérurgique de Clabecq, mais aussi de renforcer sa position stratégique et commerciale dans la production des aciers à haute limite élastique et résistants à l'abrasion.