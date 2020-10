«Dix pour cent» a vaincu le snobisme du sérieux

L’histoire retiendra que l’actrice qui a ouvert la voie et joué son propre rôle dans le premier épisode de Dix pour cent est une Belge : Cécile de France. C’était il y a 5 ans, c’était il y a un siècle tellement en trois saisons la série a pris du galon. Pour rappel, la série suit la destinée de l’agence ASK et de son équipe d’agents de stars, aux prises avec le monde du cinéma français, dont elle explore, saison après saison les coulisses. Et, au départ, tout n’allait pas de soi, les concepteurs de la série rencontrant les réticences des comédiens français à « jouer avec leur image publique ».