Carte blanche: «Contre le djihadisme, l’islam doit reconquérir ses lettres de noblesse»

C’est un nouvel attentat tragique qui a eu lieu le 15 octobre dernier et qui a vu la mort tragique de Samuel Paty, qui est venu nous prouver plus que jamais qu’après la fin territoriale de Daesh, le terrorisme islamiste se redéploie à vitesse grand V dans les têtes de milliers d’individus. Beaucoup d’individus s’engagent sur la pente glissante de la violence extrême, là où l’islamisme représente et une opportunité de réalisation et un but ultime pour se détruire et tenter de détruire notre société. Par son idéologie qui ne séduit plus uniquement à la marge de la société, il conquiert chaque kilomètre carré bétonné d’ignorance, de violence psychologique, de marginalisation économique, et se nourrit de ce qu’il veut percevoir comme un rejet de l’islam. (1)

De nouveaux drones idéologiques

En quelques années, les choses ont évolué. L’extrémisme violent ne germe plus sur une terre de violence uniquement pour se réaliser comme en Syrie ou en Irak mais il surgit de nulle part, au cœur d’une société européenne qui a refoulé depuis trop longtemps la valorisation de sa diversité religieuse, et ce dans une démonstration flagrante de l’échec de ce concept-tiroir du « vivre ensemble » qui nous a permis de nous dédouaner de nos véritables responsabilités depuis des années. Pire, ce terrorisme caméléon et pragmatique se réinvente chaque jour et nous menace de toutes parts puisque désormais chaque individu, inconnu au bataillon, peut devenir un soldat de la cause en puissance, prêt à prendre les armes, et n’importe laquelle, pour venger l’islam, le prophète ou la « oumma » (2). Ce qu’on perçoit comme la liberté d’expression et de blasphème devient un catalyseur justifiant la violence pour certains. Il n’y a plus besoin de formation au djihad, l’endoctrinement idéologique et l’improvisation meurtrière peuvent suffire à tout un chacun pour commettre l’irréparable. Il n’y a même plus besoin d’appartenance à un groupe identitaire dans lequel se reconnaître et au nom de qui agir, internet peut suffire parfois. La toile mondiale djihadiste sans donner d’instructions a déjà un peu gagné. Des individus à la marge comme d’autres tout à fait intégrés aux processus sociaux s’inventent alors un destin mortifère et cherchent à remettre en cause nos modes de vies en déstabilisant nos fondamentaux pour lesquels nous devons nous battre quotidiennement. Comment faire face désormais à ces drones idéologiques d’un nouveau genre ?