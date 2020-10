La justice américaine va poursuivre Google pour abus de position dominante (2)

Le ministère américain de la Justice va engager mardi des poursuites contre Google pour atteinte au droit de la concurrence dans le but de préserver son monopole dans le domaine de la recherche et des annonces publicitaires en ligne, a indiqué à l'AFP une source judiciaire proche du dossier.

Cette action, confirmée à l'AFP après des révélations du New York Times et du Wall Street Journal, représentent la plus importante action judiciaire en plus de 20 ans menée par le gouvernement fédéral américain à l'encontre de l'un des géants de la "Big Tech" américaine.

La plainte devrait être déposée auprès d'un tribunal fédéral de la capitale américaine Washington DC.

Contacté par l'AFP, le ministère de la Justice (DoJ) n'a pas souhaité commenter, même s'il a organisé un briefing virtuel avec des journalistes vers 15h45 (heure belge) sur une action antitrust.

Google n'a pas répondu dans l'immédiat.

Les préconisations du gouvernement ne sont pas encore connues mais elles pourraient inclure des recommandations visant au démantèlement de certains pans du géant des moteurs de recherche.