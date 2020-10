Tour d’Italie: le Slovène Jan Tratnik s’impose en solitaire lors de la 16e étape

Le Slovène a devancé de 7 secondes son dernier compagnon d’échappée l’Australien Ben O’Connor (NTT Pro Cycling) qu’il a distancé dans l’ultime côte qui précédait l’arrivée. L’Italien Enrico Battaglin (Bahrain-McLaren) a pris la 3e place à 1 : 14. Tous ces hommes figuraient dans l’attaque du jour qui a réuni 28 coureurs peu après le départ.

Le profil du jour favorisait les audacieux parmi les 137 coureurs encore en course après l’abandon de Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Le sprinter colombien a été contrôlé positif au Covid-19.

Avec ses cinq bosses de 3e catégorie, dont trois passages du Monte di Ragogna (3km à 9 %), et un col de 2e (Madonnina del Domm), situé en début de course, cette reprise de l’épreuve au lendemain de la 2e journée de repos n’était pas la plus facile avec peu de répit.