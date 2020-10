Coronavirus - Le Covid-19 a déjà coûté 122 milliards d'euros à l'industrie automobile européenne (ACEA)

L'ACEA exhorte les décideurs politiques européens et les gouvernements nationaux à intensifier leur soutien au secteur automobile, lequel doit déjà redoubler d'efforts pour passer à la neutralité carbone.

"Jamais l'industrie automobile n'a été exposée à une situation aussi risquée", a déclaré Michael Manley, président de l'ACEA et CEO de Fiat Chrysler. "La crise exerce une forte pression sur notre industrie à un moment où nous devons déjà effectuer un revirement technologique fondamental, et alors que nous sommes confrontés à la possibilité d'un Brexit sans accord. Nous devons trouver une solution de toute urgence, avec le moins d'impact possible sur le marché du travail et les investissements, tout en maintenant la focale sur le défi climatique."