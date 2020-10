Grigor Dimitrov: «Le tennis, c’est un marathon, pas un sprint…»

Étrangement, les destins de Grigor Dimitrov et de David Goffin, se mêlent souvent (le Liégeois est juste 6 mois plus âgé) avec une propension pour le Bulgare à être un peu la bête noire du Belge. Il mène 8-2 dans les duels, même si c’est le Liégeois qui a remporté le dernier, cette année à l’ATP Cup, avant aussi de battre Nadal, ce qui augurait, pensait-on, d’une saison formidable… Dimitrov est aussi celui qui a malencontreusement envoyé une balle dans l’œil de Goffin à Rotterdam en 2018…, et qui a surtout battu le nº1 belge en finale du Masters ATP en 2017 ! Le résident de Monaco (comme Goffin avec qui il s’entraîne souvent…) avait alors atteint le 3e rang mondial ! Mais depuis lors, Grigor Dimitrov a connu trois saisons bien plus difficiles, plongeant même au 78e rang mondial, en août dernier !