Immobilier neuf: une incertitude… qui va sûrement se prolonger

Si l’on se penche sur les chiffres de Statbel, l’Office belge de statistique, concernant le nombre de permis de bâtir pour le résidentiel octroyés en Belgique cette année (jusque juin, derniers chiffres disponibles à ce jour), on ne constate pas de profond traumatisme. Au cours des six premiers mois de 2020, il a atteint le chiffre de 14.363 et progressé de 7,3 % par rapport à la même période en 2019. Ce qui tendrait à prouver que l’immobilier neuf se porte plutôt bien. On remarquera toutefois les grosses différences existantes entre les trois Régions : hausse de 9,2 % en Flandre (11.032 permis octroyés) et de 2 % en Wallonie (3.275), et chute de 22,5 % à Bruxelles (55), cette dernière statistique devant évidemment être pondérée par le fait que la capitale ne compte plus beaucoup de terrains disponibles à la construction et ce, depuis plusieurs années. Le nombre total de permis octroyés pour toute l’année 2019 s’y était d’ailleurs élevé à 71, soit seulement 16 permis de plus que le chiffre de cette année à juin.