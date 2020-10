Pensions: aménager les fins de carrière, enjeu majeur de la Vivaldi

La retraite à 67 ans reste au programme de la nouvelle coalition. Qui n’évoque plus la pénibilité de certains métiers en parallèle. Mais envisage notamment la pension à mi-temps, « le transfert de savoir-faire entre générations » et la réorientation.

La pension à 65 ans, c´était un mauvais combat de campagne électorale. C’était un symbole ». Réalisme politique ou renoncement stratégique ? La phrase prononcée par Paul Magnette lors du Grand Oral RTBF/Le Soir du 3 octobre met un terme aux espoirs d’un abaissement de deux ans de l’âge de la retraite. Les ex-partis de la suédoise refusaient que l’on touche aux mesures prises sous la précédente législature. Et parmi celles-ci, l’âge légal de la pension.

La nouvelle équipe entend donc miser sur un élargissement de la durée de cotisation (via l’allongement de la carrière) et du nombre de cotisants (via l’objectif de rehausser le taux d’emploi, situé à 70,5 % en 2019, à 80 % en 2030).