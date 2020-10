Ligue des champions: le FC Bruges réussit ses débuts en battant le Zenit sur le fil (1-2, vidéos)

Malgré l’absence de plusieurs cadres, le FC Bruges est parvenu à empocher trois premiers points cette saison en Ligue des champions.

Si la première période a été insipide, le second acte fut nettement plus spectaculaire. Dennis pensait avoir fait le plus dur à la 63e, mais Lovren a égalisé chanceusement, le ballon ayant rebondi sur le poteau puis dans le dos de Horvath. C’est De Ketelarere qui a marqué le but décisif en fin de match.

Le résumé du match

Le FC Bruges est venu s’imposer 1-2 chez les champions de Russie du Zenit Saint-Pétersbourg, mardi soir en match d’ouverture du groupe F de la Ligue des champions de football. Dennis (63e) et De Ketelaere (90e+3) ont marqué les buts brugeois. L’autre match du groupe oppose la Lazio Rome au Borussia Dortmund.