Coronavirus: sept pistes d'universitaires pour construire le monde d'après

Un consortium interdisciplinaire d’experts s’est penché sur la délicate question de la relance. Et propose, dans une étude, ses pistes pour une Belgique durable, inclusive et résiliente.

Comment relever le pays après la crise sanitaire qui l’a attaqué de plein fouet ? Comment relancer notre économie, la protéger des crises futures tout en s’inscrivant dans les 17 objectifs de développement durables établis par l’ONU ? C’est la tâche – vaste et délicate – à laquelle s’est attelé un consortium interdisciplinaire d’experts (économiste, sociologue, juriste, ingénieur), mené par les économistes Marek Hudon (ULB) et Emmanuel Mossay (EcoRes). Lancée en mai par l’Institut Fédéral pour le Développement Durable (IFDD), l’initiative s’est achevée en octobre et prend aujourd’hui la forme d’une étude qui a pour vocation de guider les choix des politiques pour sortir de la crise.